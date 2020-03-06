"فيس بوك" يقفل مكاتبه في لندن بعد تسجيل إصابة بـ كورونا

ويذكر أن سجلت شركة "فيس بوك" أول حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد موظفيها، والذي يعمل في مكتبها بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.





وكشفت "فيس بوك"، أنه سيتم غلق مكتب سياتل حتى يوم 9 مارس الجاري، ويؤدي الموظفين مهام عملهم من المنزل حتى نهاية الشهر، تحسبًا لانتقال العدوى إلى آخرين.





وفي وقت سابق، كشف المؤسس الرئيسي لشركة “فيس بوك” مارك زوكربيرج، نية المؤسسة في تقديم التعاون المستمر في الأيام المقبلة، مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك مع وكالات الصحة حول العالم، وذلك من خلال منحهم إعلانات مجانية، حيث يأتي كل ذلك من باب المساعدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 2020.