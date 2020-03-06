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وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:53 م
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الأقصر للسينما الإفريقية
الأقصر للسينما الإفريقية
يارا أحمد
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انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية،  برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني بحضور النجم العالمي جيمي جان لوي والفنان الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والنجمة الافريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم والنجم مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي و المخرج خالد جلال.

وحضرت أسرة الفنان الكبير فريد شوقي حيث إرتدت الفنانة رانيا فريد شوقي وشاح يحمل صور الفنان الراحل فريد شوقي والذي يحمل من خلفه أحد القابه "ملك الترسو" والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي .

وحملت الدورة اسم الراحل فريد شوقي وحش الشاشة وتم تكريم جيمي جان لوي وميمونة نداي وزينة وعمرو عبد الجليل.

وتم تكريم اسماء الراحلين الفنانة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيني جلال لاستلام التكريم و تكريم المخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي وتكريم فرقة رضا بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي تاسيسها وتسلم درع تكريم الفرقة المخرج خالد جلال وتكريم اسم المنتج التونسي بهاء الدين عطية.
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وسط تحديات الكورونا.. افتتاح مبهر لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
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