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محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:40 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفله الغنائي بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وسط ترحيب كبير من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.

وصعد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنبه" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص النجم فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بإحيائه للحفل

وقدم محمد حماقى أغاني، دارى و جرى إيه وماينى، بالإضافة إلى"ما بلاش" ويا ستار وسط هتافات وغناء الجمهور له ، وطلبة إعادته أكثر من مرة

وفى ختام فقرته قدم حماقى أغانى، "بقت عادة " و "من قلبى بغنى"، وتميز الحفل بتصميم مسرح ضخم ومميز صبحى مراد وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريرى الذى ابدع والصوت المهندس عماد نبيل وتنظيم سكاى
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
محمد حماقي يشعل أجواء الجامعة الأمريكية بـ"نفسي ابقى جنبه"
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