أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 6 مارس 2020: زيدان يقضي على أفضل ثنائية.. باريس يصدم الريال بشأن مبابي.. بيريز يُحارب بارتوميو في الصفقة الكبري





شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 6 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع بين الملكي وبرشلونة على ضم فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن الأسباب التي تسببت في دخوله في شجار مع جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة أثناء لقاء كلاسيكو الأرض الذي فاز به الملكي بثنائية نظيفة وخطف بها صدارة جدول الدوري من غريمه التقليدي برشلونة.

وقال فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على يوتيوب:"كنت أظن أن بيكي قام بدهسي ثم رأيت الفيديو وعرفت أنه لم يكن بيكي بل أرتور".

واختتم بيكي تصريحاته قائلاً:"لهذا نعتني بيكي بالمجنون" وشوهد بيكي وهو يصرخ في فينيسيوس لحظة الشجار ويكرر جملة"لم ألمسك".

وتمكن النجم البرازيلي الشاب من تسجيل هدف الملكي الأول ثم أضاف زميله ماريانو دياز هدفاً ثانياً ليمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني على حساب برشلونة.

يذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفًا على ريال بيتيس ويستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.





- باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية إلى نادي ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ضم نجم الفريق.

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان في خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان حسم موقفه النهائي من رحيل مبابي عن الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نادي موقف باريس سان جيرمان النهائي هو رفض رحيل مبابي عن الفريق نهائيا نظرا لحاجة الفريق الشديد له.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لتجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق قبل انتهاء الموسم الجاري ورفع راتبه مع الفريق ليصبح الأعلى أجرا في العالم.





- حرب بين بيريز وبارتوميو على نجم نابولي

دخل نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في صراع قوي جديد خلال الفترة الماضية للتعاقد مع أحد نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قطبي إسبانيا يتنافسان في الفترة الحالية على التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي لضمه في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع مشتعل حاليا بين جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على ضم رويز في الصيف وكلا الرئيسين سيفعلان ما في وسعهما لخطف اللاعب.

كما ذكرت الصحيفة أنه هناك شرط جزائي في عقد فابيان مع نادي نابولي يترواح بين 70 إلى 80 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في الصيف.





- تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

بدأ نادي بوروسيا دورتموند الألماني للتحرك نحو التعاقد مع صفقة مميزة في الجانب الأيمن تحسباً لرحيل النجم المغربي أشرف حكيمي في الصيف المقبل.

وباتت مسألة عودة أشرف حكيمي من جديد لناديه الأصلي ريال مدريد في الصيف المقبل أمراً محسوماً بعدما أبدي زيدان اهتماماً بعودة اللاعب من جديد بعد تألقه مع دورتموند

واشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن تقارير فرنسية، اليوم الجمعة، أن دورتموند بدأ بالفعل مفاوضاته مع البلجيكي توماس مونييه، ظهير باريس سان جيرمان، لضمه الصيف المقبل.

ويخشي دورتموند من رحيل حكيمي عن الفريق والعودة من جديد لريال مدريد تاركاً النادي في وضع صعب ولذلك تحرك للبحث عن بديله.





- لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تحول كبير في مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ABC" في تقرير لها اليوم: "من لوكا مودريتش إلى مارتين أوديجارد ريال مدريد ينتقل مع عملية التجديد بـ دون تسرع لكن بدون توقف ، النادي يشهد عملية تجديد وتحول كامل في قائمة الفريق ، ريال مدريد مع عنصر الشباب من فالفيردي مع فينيسيوس رفقة أشرف وكوبو ورودريجو وغيرهم من عناصر الشباب ينتقل في عملية التجديد المستمر لتعزيز الفريق الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وتابعت: "طموح مدريد لا يتوقف والدليل اللاعبين يرددون بعد العودة من كييف وتحقيق دوري الأبطال أن الهدف هو التفكير في الكأس المقبلة ، يعتبرون هذه هي طريقة حياتهم في مدريد ، في مدريد يقومون بـ جلدهم بـ سياط اسمها سياط الطموح الغير محدود، في مدريد لا يحتفلون بـ الإنتصارات إلا بضع ساعات ، فإن العمل على التنافس هو عبارة عن أدرينالين النادي تخيل بعد تحقيق دوري الأبطال لـ 4 مرات في خمس سنوات بدأ النادي منذ ذلك الوقت في عملية التجديد مع عنصر الشباب الذين يتجهزون الآن لـ جرعات طموح الفوز بـ الأبطال".

وأضافت الصحيفة: " يمثل عنصر الشباب الذي بدأ يغزو تشكيلة مدريد دليلاً صريحاً على تفكير النادي في بذل كل جهد ممكن لـ الإستمرار في قمة الهرم الكروي عناصر شابة مثل أوديجارد الذي ينتظره مدريد، ليحل محل مودريتش الذي ينتهي عقده في 2021 مع أصوات تقول أن ديفيد بيكهام يريده في ميامي والنادي يترك الخيار لـ مودريتش".

وواصلت: "أوديجارد مع إعارة لـ موسمين مع سوسيداد النرويجي لا يفكر في العودة كـ بديل حيث يحبذ الإستمرار في سوسيداد من أجل مواصلة التطور ، ومستقبل مودريتش عنصر مهم في مستقبل أوديجارد، فمودريتش مع 34 عام ونهاية عقده في 2021 يضع النادي حرية الخيار لـمودريتش لو طلب ذلك ، سوف يسهل النادي عملية خروج مودريتش لو طلب ذلك ، إذا قرر المغادرة فسيكون من الباب الكبير لأن مودريتش لاعب كرة قدم مهم في النادي ويمتلك إحترام الجميع في ريال مدريد".

واختتمت الصحيفة: "في حالة قدوم أوديجارد هناك مخطط أن يذهب كوبو لـ سوسيداد بديلاً له هناك ، تحت قيادة عملية التجديد في النادي، ريال مدريد ينتظر زيادة بريق الجواهر التي يملكها قبل أن يستعيدها ، عمليات التجديد تطال الكثير من مواهب الفئات السنية في النادي ، الجميع يظهر شغفه في اللعب مع مدريد ، وريال مدريد يعطي الجوائز لمن يستحق".





- حسم مصير مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد

حسم مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفهم من بيع نجمه الشاب كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية نقلا عن موقع ‘‘باريس يونايتد‘‘ الفرنسي، أن باريس لن يوافق على رحيل مبابي في الصيف المقبل بأي ثمن.

وتابعت الصحيفة، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يبذل كل مافي وسعه من أجل تمديد عقد اللاعب الفرنسي، وإغراءه براتب خرافي من أجل الاستمرار في حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخليفي يسعى لجعل راتب مبابي الأغلى في التاريخ لإقناعه بالاستمرار في باريس.

وسينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، ولكن باريس سان جيرمان يريد تمديد عقده وتعديله برفع راتبه قبل صيف عام 2021، لأن ذلك من شأنه أن يجبر ناصر الخليفي للتفاوض على بيعه قبل عام واحد من نهاية عقده حتى لا يخسره مجانًا.

وأكملت الصحيفة، أن باريس يسعى لتجديد عقد مبابي ليصل راتبه إلى 50 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

ويهدف الخليفي استمرار مبابي في باريس سان جيرمان حتى عام 2022 على الأقل، وهو العام الذي تُقام فيه بطولة كأس العالم في قطر.

وارتبط مبابي مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد كونه هدفًا رئيسيًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي أيضًا زين الدين زيدان.





- ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

يعيش عشاق ومحبو فريق ريال مدريد الإسباني حالة من القلق بشأن مشاركة مهاجم الفريق إيسكو في المباراة المقبلة أمام ريال بيتيس ضمن إطار منافسات الجولة الـ27 من الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد المقبل الموافق 8-3 على ملعب «بينتو فيامارين» معقل بيتيس أصحاب الأرض والضيافة.

وفي سياق متصل تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإسباني إيسكو مع فريقه ريال مدريد في مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس بسبب غياب الاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، جي اكتفى بالعمل داخل المنشآت الرياضية، في حين لم يكشف النادي حول طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم وسط الميرنجي.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن المهاجم الإسباني إيسكو يعاني من بعض الإنزعاجات بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام الغريم التقليدي برشلونة، ولكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.

وأشارت التقارير الى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قد يقوم بإراحة إيسكو في مباراة ريال بيتيس حتى لا يتعرض لإنتكاسة، خاصة أن الفريق لديه مباراة حاسمة ضد مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





- زيدان يقضي على ثنائية مودريتش وكروس في تشكيلة ريال مدريد

عرفت جماهير ريال مدريد ثنائية لوكا مودريتش وتوني كروس لاعبا وسط الملكي حيث نجحت هذه التوليفة في حصد العديد من الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم الأخير.

ومنذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى قيادة فريق ريال مدريد الإسباني، لم نعد نرى توني كروس ولوكا مودريتش في تشكيلة الميرنجي الأساسية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا " الإسبانية، فإن لوكا مودريتش وتوني كروس ظهرا معاً في تشكيلة ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات خاضها الفريق الملكي في كافة المسابقات.

ويأتي عدم ظهور مودريتش كثيراً هذا الموسم مع الفريق بسبب تألق الشاب فيدي فالفيردي الذي يعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان خلال المباريات الأخيرة في كافة البطولات.

وفي سياق متصل خاض الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هذا الموسم 29 مباراة مع فريق ريال مدريد الإسباني ، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5، بينما لعب كروس 32 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9، بينما لعب فالفيردي 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 4.



