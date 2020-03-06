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"الرياضة" تقرر تعليق الحضور الجماهيري اعتباراً من غدٍ السبت

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت تعليق حضور الجماهير في جميع المنافسات الرياضية بكافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

وأضافت الوزارة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد "19 - COVID" في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وإنطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الرياضة

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