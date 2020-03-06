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كريم سرور لـ'الفجر الفني': أتمنى العمل مع يحيى الفخراني.. ومحمود عبدالعزيز مثلي الأعلى

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:25 م
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كريم سرور
كريم سرور
حوار/ روان هيثم محمد
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*مسلسل "الأب الروحي" من أقرب الأعمال لقلبي.

*الاستاذ "نبيل الحلفاوي" من أكثر الأشياء المشرفة.

*أتمنى العمل مع "يحيى الفخراني".

*كنت أتمنى العمل مع "أحمد زكي''، "نور الشريف".

*لا أملك جندي مجهول، انا أصدق نفسي فقط.

*تجسيدي لشخصية "أمير سلامة" من أقرب الأدوار بالنسبة لي.

*"محمود عبد العزيز" مثلي الأعلي في مجال التمثيل.

فنان موهوب تخرج من كلية الفنون الجميلة، ثم درس بقصر ثقافة السينما لحبه للفن منذ صغره، وقدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.

والتقى "الفجر الفني" بالنجم الصاعد "كريم سرور" للتحدث معه عن مشاركته في مسلسل "فرصة ثانية" و "القاهرة كابول"، وعن كواليس العمل، ومثله الأعلى في مجال التمثيل.

والى نص الحوار..


نهنئك على مسلسل "فرصة ثانية"، كيف جاء ترشيحك في هذا العمل؟

ترشيحي كان من قبل المؤلف محمد السيد بشير، والمخرج مرقس عادل.


ما الشخصية التي تجسدها في مسلسل "فرصة ثانية"؟

أقوم بتجسيد شخصية محامي يسلك سلوكا غير قانونيا لتبرئة موكليه.


ماذا عن مشاركتك في مسلسل "القاهرة كابول"؟ 

جاء ترشيحي في هذا المسلسل من قبل المخرج حسام علي، الذي كان يرغب مشاركتي في عدة أعمال لكن لم نصل لاتفاق من قبل بسبب ظروف ارتباطي بأعمال أخرى، واعتذرت عن ثلاث أعمال لكي استطيع المشاركة في مسلسل "كابول"، واتمنى من الله التوفيق في هذا العمل.


ماذا عن كواليس العمل مع الفنان نبيل الحلفاوي؟

استاذ عظيم، نبيل الحلفاوي من أكثر الأشياء المشرفة التي حدثت لي منذ احترافي للتمثيل.


حدثنا عن كواليس المسلسل؟

 كواليس العمل كانت فوق الرائعة ومميزة ومليئة بطاقة إبداعية وفنية.


ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟

أهمية العمل من حيث الدراما والتأليف، لأنه شرف لأي فنان أن يشارك في عمل من تأليف الأستاذ الكبير عبد الرحيم كمال ومن إخراج استاذ حسام علي بجانب طبيعة الدور وصعوبته واهميته الكبيرة جداً على مستوى الدراما.


مع من من الممثلين القدامى كنت تتمني العمل معهم؟

كنت أتمنى العمل مع "نور الشريف"، "أحمد زكي".


ومن من الفنانيين الحاليين تود العمل معهم؟

دائماً ومازالت أتمنى العمل مع الاستاذ الكبير يحيى الفخرانى.


ما هي أبرز النصائح التي لا تنساها من خلال وجودك بالوسط الفني؟

اهم النصائح التي وجهت لي هى العزلة وتعلمت أن أقضي وقتا كثيرا بمفردي، وتوفير الطاقة لضخها فيما بعد فى الإبداع.


من هو الجندي المجهول في حياتك؟

لا أمتلك جندي مجهول في حياتي، انا لا أصدق غير نفسي فقط.


قدمت العديد من الأعمال الفنية، ما أقرب عمل إلى قلبك؟

مسلسل "الأب الروحي" من أقرب الأعمال الفنية لقلبي، وتجسيدي لشخصية "أمير سلامة" كتابة المؤلف العبقري "هاني سرحان".


من مثلك الأعلى في مجال التمثيل؟

مثلى الأعلى فى مجال التمثيل هو احمد زكى ومحمود عبد العزيز وماجد الكدواني.
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