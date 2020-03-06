عاجل| بشرى سارة من وزيرة الصحة تسعد المصريين بشأن تحاليل المخالطين للمصاب بـ"كورونا"



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم اكتشفوا بالأمس حالة إيجابية بفيروس كورونا لمواطن مصري مرشد سياحي أتى من صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت 12 ساعة".



وأضافت زايد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أعراض فيروس كورونا ظهرت عليه بعد عودته إلى مصر بعدة أيام.



وأشارت إلى أنهم أجروا تحاليل لكل المخالطين لحالة المصري ولكل أفراد أسرته، ولكن جميع النتائج جاءت سلبية.

