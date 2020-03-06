Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل| بشرى سارة من وزيرة الصحة تسعد المصريين بشأن تحاليل المخالطين للمصاب بـ"كورونا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:15 م
Advertisements
وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
أمنية فوزي
Advertisements

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم اكتشفوا بالأمس حالة إيجابية بفيروس كورونا لمواطن مصري مرشد سياحي أتى من صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت 12 ساعة".

وأضافت زايد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أعراض فيروس كورونا ظهرت عليه بعد عودته إلى مصر بعدة أيام.

وأشارت إلى أنهم أجروا تحاليل لكل المخالطين لحالة المصري ولكل أفراد أسرته، ولكن جميع النتائج جاءت سلبية.
Advertisements

أخبار تهمك

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف سبب عدم عزلها لمدة 14 يوما (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020: تحرك مفاجيء من الخطيب.. موسيماني يوجه رسالة نارية للأهلي.. أول اجراء ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ نصف ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 6 مارس 2020: زيدان يقضي على أفضل ثنائية.. باريس يصدم الريال بشأن مبابي.. بيريز يُحارب بارتوميو في الصفقة الكبري

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كارتيرون بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي إفريقيا

منذ ساعة

بعد التأهل.. موعد مباراة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 4 ساعات

"كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود"

منذ ساعة الا ربع

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: الأبيض يطيح بحامل دوري الأبطال.. واستبعاد نجم الفريق من أوليمبياد طوكيو

منذ 33 دقيقة

صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

08:09 م

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

09:25 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status