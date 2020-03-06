أخبار الأهلي اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020: تحرك مفاجيء من الخطيب.. موسيماني يوجه رسالة نارية للأهلي.. أول اجراء ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 6 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020:





العامري فاروق يرد على خلافاته مع الخطيب





وجه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رسالة نارية للرد على خلافاته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر في الفترة الماضية.





وكتب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” الأهلي على قلب رجل واحد.. الخبر الوحيد الذى أنتظره غداً هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن”.

وتابع:”أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه !..لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصرى”.

وأضاف:” الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته.. هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادى وإضعافه”.





أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي





أبدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استيائه الشديد من كثرة إصابات الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرضوا لها خلال المباريات الماضية.





وطالب بيبو سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بتقديم تقرير شامل حول عمليات تأهيل اللاعبين خاصةً الثنائي رمضان صبحي وكريم نيدفيد، عقب رحلة الفريق في جنوب إفريقيا.





وكان كريم نيدفيد تعرض لقطع في غضروف الركبة في شهر إبريل بالعام الماضي، وخضع لجراحتين قبل أن يتعرض للرشح في الركبة ومازال يخوض برنامجه التأهيلي.





من ناحية أخرى يغيب رمضان صبحي منذ ما يقرب من 6 أسابيع ماضية، بسبب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسط أنباء تشير لقرب عودته للملاعب.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق المارد الأحمر فوزًا بهدفين دون رد.





أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة





حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول، للاستفسار منه حول حقيقة دهسه شاب في منطقة الجيزة.





وأكد صالح لمدير الكرة، أنه لم يقدم على فعل كهذا، وأن المنطقة المذكورة لم يتواجد فيها في ذلك الوقت، بينما كان مع صديق له في منطقة أخرى.





وكان محمود الخطيب، طالب مدير الكرة بتقديم تقرير شامل عن اللاعب والواقعة، والتي أثارها الشاب واتهم فيها اللاعب صراحةً بدهسه، حيث طالب بيبو مدير الكرة بمعرفة أسباب تواجد صالح في تلك المنطقة بهذا الوقت.





من ناحية أخرى أكد طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق، أن اللاعب مُلتزم في التدريبات الخاصة بالمستبعدين، وحريص بشكل كامل على تنفيذ برنامجه التأهيلي.





وقدم شابًا بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.





تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي





علق عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، على عقوبات الكاف ضد الترجي التونسي، على خلفية أحداث مباراة الذهاب للدور ربع النهائي ضد الزمالك بالقاهرة.





وقال القيعي، إن الزمالك حصل على حقه بعد إصدار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات ضد لاعبى الترجى التونسى، بينما الأهلى أهدر حقه الموسم الماضى.





وتابع القيعي فى تصريحات لقناة الأهلى الفضائية: "كارتيرون كان مدربا للأهلى فى نهائى إفريقيا أمام الترجى واتهم باصطناع أزمة والآن أصبح بطلا عقب مباراة الزمالك مع الترجى".





وأكمل، الزمالك أحرز هدفا يوجد حوله جدل وتسبب فى طرد لاعب من الترجى وحدثت أحداث جدالية عقب المباراة وقام الكاف بعقاب اللاعبين ولا اشكك فى الحكم، ولكن ما حدث من دعم للزمالك، لم يحدث مع الأهلى فى الموسم الماضى، ولم يقم أحد بترجمة ما حدث وإرساله لمسؤولى الترجى".





موسيماني يوجه رسالة نارية إلى الأهلي