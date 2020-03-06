عمرو أديب عن مدينة العلا السعودية: "تشعر إنك في كوكب أخر"







وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مدينة العلا السعودية مثال للتطوير الذي تسهده المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ما يحدث في العلا يستحق المشاهدة.







وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن العلا كانت مدينة هادئة، ولكن هناك نظرة جديدة لها، فضلا عن إنشاء مشروعات جديدة بها، متابعا أن أهل العلا لهم نفس سماحة أهل المدينة.







وثمن الإجراءات الوقائية المطبقة في مطار المدينة المنورة، حيث يتم قياس درجة الحرارة، فهناك تدقيق جيد داخل المطار، منوها بأن السعودية اكتشفت أن إيران لا تختم جوازات سفر السعوديين، وعند سؤال إيران عن السبب كان ردها: "أصل إحنا بنراعي الناس ومش عايزين نخلص ورق الباسبور"، واصفا الرد بالكوميدي.



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمدينة العلا السعودية، مشيرًا إلى أنها كانت مدنية لم تكن على اللخريطة، وفجأة أصبحت ملىء السمع والبصر، معقبا: "تشعر أنك في كوكب آخر".