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بأمر من كلوب.. ليفربول يدخل المنافسة مع قطبي إسبانيا لخطف نجم جديد

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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دخل نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة مع قطبي إسبانيا نادي ريال مدريد ونادي برشلونة للتعاقد مع نجم جديد خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.

ليفربول يستهدف خطف توريس

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ليفربول أظهر رغبة في التعاقد مع الإسباني فيران توريس مهاجم نادي فالنسيا في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة نادي ليفربول في ضم توريس جاءت بناءا على طلب من يورجن كلوب مدري الفريق الذي أكد على إجابه الشديد باللاعب.

قطبي إسبانيا يتنافسان على ضم فيران

وذكرت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيران توريس في الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.

شرط جزائي ضخم في عقد اللاعب

يذكر أن عقد توريس مع نادي فالنسيا ينتهي بنهاية عام 2021 القادم ويملك اللاعب شرط جزائي في عقده مع النادي تبلغ قيمته 100 مليون يورو.

مشاركات فيران توريس مع نادي فالنسيا هذا الموسم

وقد شارك فيران توريس في 31 مباراة حتى الآن مع نادي فالنسيا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

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