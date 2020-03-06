عاجل.. "أسوان" تصدر بيانا مهما وتكشف حقيقة تعليق الدراسة

أكدت محافظة أسوان، أن هناك متابعة مستمرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجهود المبذولة من مديرية الصحة من خلال الإجراءات الوقائية لتداعيات إصابة ١٢ من العاملين على أحد البواخر السياحية الغير مقيمين بأسوان.



وأوضحت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تعليق الدراسة سواء في المدارس أو جامعة أسوان لأن الدولة بكل أجهزتها المعنية تضع سلامة وصحة أبنائنا الطلاب فوق أي اعتبار، وسيتم تطبيق سيناريوهات التعامل مع الأحداث طبقًا للتطورات.



كما تناشد المحافظة، الأفراد والمجموعات على موقع الفيس بوك بتحرى الدقة وعدم الانحراف وراء الشائعات مع الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس والمنشورة بجميع وسائل الإعلام المختلفة.