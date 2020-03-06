بعد فوز الأهلي.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين الأهلي والفيحاء، والتي حسمها الراقي لصالحه بهدف دون رد عن طريق عمر السومة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدف.









بينما حسم لقاء الفتح والرائد سلبيًا، كما حقق الوحدة الفوز بثلاثية مقابل هدفين، سجل أهدافه، يوسف نياكاتي، انسيلمو، لويس جوستافو داسيلفا، بينما سجل أهداف ضمك، عبدالله الجوعي، وايميليو.









وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 16 هدف

2- بافتيمبي جوميز "الهلال" 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 13 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" 12 هدف

5- كارلوس إدواردو " الهلال" 11 هدف

6- رومارينهو "الاتحاد" 10 أهداف

7- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 9 أهداف

8- كريستيان جوانكا "الشباب" 8 أهداف

9- دجانيني تفاريس " الأهلي" 8 أهداف