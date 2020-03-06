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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 6 مارس 2020: الاستغناء عن نجم البرسا من أجل نيمار.. إصابة قوية تضرب نجم البلوجرانا.. الحرب تشتعل مع ريال مدريد على نجم نابولي

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:10 م
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أخبار برشلونة اليوم الجمعة
أخبار برشلونة اليوم الجمعة
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 6 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 6 - 3 - 2020 :-

- من أجل عيون نيمار.. برشلونة يترك نجمه لباريس سان جيرمان

أكد موقع LE 10 SPORTالفرنسي أن نادي برشلونة يخطط لعقد صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان تتضمن انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة إلي النادي الباريسي، مقابل الحصول على خدمات نيمار، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع المالي للبلوجرانا، وأوضح الموقع الفرنسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد عودة نيمار لصفوف برشلونة الصيف المقبل، ولن يمانع في رحيل أنطوان جريزمان لباريس سان جيرمان إذا كان هذا السبيل الوحيد لعودة زميله البرازيلي مرة أخري.

- حرب بين بيريز وبارتوميو على نجم نابولي

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قطبي إسبانيا يتنافسان في الفترة الحالية على التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي لضمه في نهاية الموسم الجاري، وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع مشتعل حاليا بين جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على ضم رويز في الصيف وكلا الرئيسين سيفعلان ما في وسعهما لخطف اللاعب.

- قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم أن برشلونة أرسل أرثور إلى الدكتور رامون كوجات على أمل أن يلحق بمُباراة نابولي، ولكن تواجده صعب جداً، وتابعت الصحيفة: "قائمة برشلونة ستضم 13 لاعبا من الفريق الأول فقط أمام نابولي".

- مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

وجه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البرسا قبل مواجهة سوسيداد يوم غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري، وقال كيكي سيتين في تصريحاته اليوم خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يخشي من ابتعاد ليونيل ميسي عن عملية التهديف خلال الفترة الماضية.

- كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

وفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، فإن كوتينهو دائما حلمه هو اللعب في البارسا، وقد صرح ذلك مرارا وتكرارا، حتى أنه قدم طلب نقل خطي لإدارة ليفربول من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو، ويريد اللاعب البرازيلي في إقناع جماهير البارسا وأيضا كيكي سيتين مدرب الفريق أنه يمكن أن يكون لاعبا مهما في الفريق مرة أخرى في السنوات المقبلة.

- فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

قال فينيسيوس لاعب ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على يوتيوب بشأن مباراة الكلاسيكو الماضية :"كنت أظن أن بيكيه قام بدهسي ثم رأيت الفيديو وعرفت أنه لم يكن بيكي بل أرتور"، واختتم لاعب ريال مدريد تصريحاته قائلاً:"لهذا نعتني بيكيه بالمجنون" وشوهد بيكي وهو يصرخ في فينيسيوس لحظة الشجار ويكرر جملة"لم ألمسك".

قائمة برشلونة ضد ريال سوسييداد

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي.

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