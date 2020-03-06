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مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولي لحريق الدرب الأحمر (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:08 م
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الحريق
الحريق
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر على فيديو يظهر اللحظات الأولي من حريق الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري ولا يوجد خسائر بشرية حتي الآن. 

وأفاد مصدر أمني بالحماية المدنية بالقاهرة، بأن الأخشاب الموجودة أعلى بعض الأسطح، هي التي تسببت في اشتعال النيران بالمنطقة.

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت ١٥ سيارة من قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

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