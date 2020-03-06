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مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما يكرم الفنان ماهر سليم

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:33 م
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ماهر سليم
ماهر سليم
ولاء عبد الناصر - تصوير عبد الحافظ حمدي
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منح الفنان ماهر سليم اليوم شهادة تقدير في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 68 برئاسة الأب بطرس دانيال.


وبدأ الحفل الختامي بفقرة غنائية للفنانة آية عبد الله، وعقب ذلك تم تكريم الأفلام المشاركة بالمهرجان هذا العام بشهادات تقدير وهي : فيلم "الضيف"، فيلم "جريمة الايموبيليا"، وتسلم الشهادة ماهر سليم، فيلم "لما بنتولد"، وتسلم الشهادة المخرج تامر عزت، فيلم "بين بحرين"، وتسلم الشهادة المنتج محمد عبد الرحمن، وفيلم "الممر".


وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.
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