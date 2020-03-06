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بوتين: لا أسعى لتمديد ولايتي

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:04 م
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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يسعى إلى تمديد ولايته من خلال طرح تعديلات دستورية هدفها رسم ملامح مستقبل روسيا للعقود المقبلة، حسب قوله.



وكان بوتين الذي وصل إلى الكرملين مع بداية الألفية، أثار مفاجئة في ينايرالماضي، بعد إعلانه أنّ روسيا تتجه إلى تعديل دستور 1993، في مبادرة جرى تفسيرها بأنّها وسيلة للتحضير لما بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في 2024.



وقال بوتين (67 عاماً) خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني في إيفانوفا (وسط روسيا): "ليس فقط أنني لا أريد البقاء في السلطة، ولكن وضع مخطط غير مقبول للبلاد أو يؤدي إلى إضعافها فقط للحفاظ على السلطات، فهذا ما يخيفني وما لا أرغب فيه".



وشدد على أنّ "التعديلات المقترحة لا علاقة لي بها، نحن نقترح تعديلات لـ 30 أو 50 عاماً على الأقل وليس لـ 5 أو 10 أعوام".
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الكلمات المفتاحية

تمديد بوتين الولاية الرئيس الروسي

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