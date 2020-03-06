رد رسمي من الصحة.. تفاصيل إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا





وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحالات التي ظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا بالخارج بعد عودتهم من زيارة لمصر كانت بعد حوالي من 8 لـ13 يوم من عودتهم لبلادهم، ولكن كان يجمعهم شيء واحد وهو المركب السياحي.





وتابعت أنهم قاموا بعمل تقصي للمركب وللمخالطين ولكن لم يظهر عليهم أي أعراض، وقاموا بعمل تقصي لآخر يوم في فترة الحضانة وظهرت النتيجة سلبية، وقاموا بسحب عينات لكل المخالطين رغم أنه لم تظهر عليهم أي أعراض، ووجدوا النتيجة إيجابية لـ12 حالة، من ضمنهم حالتين نسبة الفيروس منخفضة للغاية.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم رصد كل الفنادق التي تردد عليها كل المخالطين، وسيتم عمل حجر على كل المخالطين في منازلهم، وسيتم عمل تحاليل دورية لهم.



كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل اكتشاف 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، موضحة أن مصر تنسق مع منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول، وتتعامل بشفافية في الإعلان عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.