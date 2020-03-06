Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد رسمي من الصحة.. تفاصيل إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:07 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل اكتشاف 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، موضحة أن مصر تنسق مع منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول، وتتعامل بشفافية في الإعلان عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.


وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحالات التي ظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا بالخارج بعد عودتهم من زيارة لمصر كانت بعد حوالي من 8 لـ13 يوم من عودتهم لبلادهم، ولكن كان يجمعهم شيء واحد وهو المركب السياحي.


وتابعت أنهم قاموا بعمل تقصي للمركب وللمخالطين ولكن لم يظهر عليهم أي أعراض، وقاموا بعمل تقصي لآخر يوم في فترة الحضانة وظهرت النتيجة سلبية، وقاموا بسحب عينات لكل المخالطين رغم أنه لم تظهر عليهم أي أعراض، ووجدوا النتيجة إيجابية لـ12 حالة، من ضمنهم حالتين نسبة الفيروس منخفضة للغاية.


وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم رصد كل الفنادق التي تردد عليها كل المخالطين، وسيتم عمل حجر على كل المخالطين في منازلهم، وسيتم عمل تحاليل دورية لهم.
Advertisements

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 6 مارس 2020: الاستغناء عن نجم البرسا من أجل نيمار.. إصابة قوية تضرب نجم البلوجرانا.. الحرب تشتعل مع ريال مدريد على نجم نابولي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا (رد رسمي)

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Live : Tunisia's Esperance v Egypt's Zamalek

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

من أجل عيون نيمار.. برشلونة يترك نجمه لباريس سان جيرمان

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:19 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

09:25 م

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

08:09 م

صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status