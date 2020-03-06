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محافظة القاهرة تكشف عن حجم خسائر حريق الدرب الأحمر

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:07 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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سيطرت الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق نشب بالعقار 51 منطقة الدرب الأحمر بحي وسط القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة في تصريح خاص إلى الفجر، أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع قسم شرطة الدرب الأحمر تقوم بحصر عدد الورش المتضررة من الحريق.

وكشف المصدر، أن أجهزة الحي قامت بحصر ١٢ ورشة تقريبًا متضررة من الحريق الذى نشب، ومازال الحصر جارى لتقدير حجم الخسائر.


قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار ٥١ شارع الدرب الأحمر بحى وسط القاهرة من الحريق الذى نشب منذ قليل، وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.


كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجموعة من ورش الأحذية بمنطقة الدرب الأحمر و على الفور انتقلت ١٥ سيارة من قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات .
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