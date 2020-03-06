الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في تونس





أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الجمعة، عن أدانته للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة التونسية، وأدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن التونسي وإصابة عدد آخر بجروح.





وأكد أبو الغيط، على تضامن الجامعة الكامل مع تونس في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيها ورفاهية شعبها.





هذا وأقدم انتحاري، في وقت سابق من اليوم، على تفجير نفسه بحزام ناسف علي بعد 50 مترًا من السفارة الأمريكية بتونس، مما أسفر عن سقوط جرحى من الأمن التونسي.



