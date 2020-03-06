شهد اليوم الجمعة الموافق 6-3-2020، 3 لقاءات من منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





افتتحت مباريات اليوم بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفتح والرائد، بينما فاز الوحدة بثلاثية مقابل هدفين أمام ضمك، وفي النهاية انتصر الأهلي بهدف دون رد أمام الفيحاء.





وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:





1- الهلال برصيد 47 نقطة

2- النصر برصيد 42 نقطة

3- الأهلي برصيد37 نقطة

4- الوحدة برصيد 36 نقطة

5- الرائد برصيد 32 نقطة

6-الفيصلي برصيد 31 نقطة

7- الشباب برصيد 31 نقطة

8- التعاون برصيد 29 نقطة

9- الفيحاء برصيد 27 نقطة

10-الاتفاق برصيد 26 نقطة

11- أبها برصيد 24 نقطة

12-الاتحاد برصيد 23 نقطة

13- الحزم برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 17 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة



