فيسبوك تستخدم أداة جديدة بالذكاء الصناعي للقضاء على الحسابات المزيفة

استخدمت شركة فيسبوك، الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة الحسابات الوهمية التي تتضرر منها الشركة بشكل كبير، قامت الشركو مؤخرًا باستخدام أداة للذكاء الاصطناعي (Deep Entity Classification (DEC، التي أصبحت من السهل عليها اكتشاف جميع الأكونتات المزيفة وتعطيلها على الفور، وتقوم آلية العمل به على تحليل الحسابات المزيفة بعمق أكبر من الطرق التقليدية، وبذلك يكتشف عدد أكبر من المعتاد من تلك الحسابات ويقوم بإيقافها.



وبحسب ما جاء بموقع techradar، فإن فيسبوك كان يعتمد في الطريقة السابقة على المتابعة للملفات الشخصية فقط لرصد الأكونتات المشبوهة والسلوكات الغير اعتيادية منها إرسال عدد كبير من طلبات الصداقة في وقت قصير أو القيام بالمنشورات الترويجية خلال مدة زمنية قصيرة وهما ما كان يجعلها لا تستطيع العثور بشكل كافي وواضح عن تلك الحسابات.



أما الأداة الجديدة تعتمد على خوريزميات لا يمكن خداعها بسهولة على عكس النماذج القديمة منه، إذ تنظر الأداة الجديدة في علاقات الحساب مع أصدقائه وتفاعل الاشخاص بالصفحات التي أعجب بها، فيما تستفيد شركة فيسبوك من العديد من المؤشرات مثل مقارنة أعمار أصدقاء الحساب وعددهم وطبيعة المجموعات التي انضم إليها، بالإضافة لتقييم المجموعات والصفحات نفسها من خلال عدد أعضائها ومدراءها، ومن خلال يتم تحليل السلوكيات ويذلك يتم التأكد من أن الحساب حقيقي أم هو مزيف.



وكشف التقرير أن فيسبوك يكتشف سنويا أكثر من 6 مليار حساب مزيف، ويقوم بتعطيلهم جميعهم بهذه الأداة، حيث تكتشف وسطيًا في كل ربع سنة حوالي 1.5-2 مليار حساب مزيف، وزادت وتيرة إنشاء واكتشاف الحسابات المزيفة خلال العام الماضي وحده، حيث اكتشفت خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط 2.2 مليار حساب مزيف تم تعطيله، فيما تصل دقة خوارزميات فيس بوك لدرجة أن 99.5% من الحسابات المعطلة يتم اكتشافها وتعطيلها قبل أن يتم الإبلاغ عنها من أي مستخدم حقيقي.

