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صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
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تعرض الفريق الأول بنادي برشلونة لضربة قوية قبل مواجهة نابولي إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.


وسقط آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني اليوم في التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإصابة قوية على مستوي القدم اليمني.


ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن ميلو سيغيب عن برشلونة لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع لتحوم شكوك كبيرة حول تواجده في لقاء نابولي المقبل في دوري الأبطال.


وسيكون كيكي سيتين مدرب برشلونة في ورطة كبيرة حيث سيفقد 7 لاعبين في اللقاء وهم سواريز وعثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو للإصابة فيما سيغيب فيدال وبوسكيتس للإيقاف والوافد الجديد مارتن برايثوايت لعدم قيده في قائمة الأبطال.
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