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بدون توقف وتقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر | رابط ماتش الزمالك والترجي yalla shoot | شاهد هدف بن شرقي الآن | بث مباشر الزمالك اليوم zamalek

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:57 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة جول بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة 6 مارس الجاري، KORA GOAL على ملعب رادس في تونس بدوري أبطال إفريقيا.

كورة ستار، حيث يأمل أبناء الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لحصد نتيجة إيجابية في تونس، لتحقيق الصعود KORA STAR الزمالك يحمل آمال جماهيره بالصعود للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يطمح لتحقيق التعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الهزيمة بأقل من فارق ثلاثة أهداف حتى ينول ما يريده، كورة فور جول الزمالك ينافس الترجي على المربع الذهبي للأميرة السمراء، KORA4GOAL ملعب رادس في تونس يستضيف إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا
وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، اليوم الجمعة 6 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا
كورة حصري حيث تُذاع مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية، KORA7ASRY الزمالك يسعى للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الزمالك، بنتيجة 3-1، ويحتاج التعادل من أجل العبور للمربع الذهبي، KORA ONLINE الترجي التونسي يستضيف الفارس الأبيض من أجل حسم بطاقة الصعود.
ويقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، عبر رابط الاسطورة، alostora بدون تقطيع أو إعلانات.


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