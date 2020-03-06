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محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:59 م
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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
بسام عبدالحميد
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة كأس محافظ قنا لكرة اليد والتي اقيمت بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي بين فريقي مركز شباب مدينة العمال ومركز شباب هو نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والدكتور يحي نور رئيس منطقة كرة اليد بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

وهنأ الداودي، فريق مركز شباب مدينة العمال لفوزهم بكاس البطولة، مشيدا بالمستوى المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت بها الفرق المشاركة، مؤكدا حرصه ودعمه الدائم لأي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، مقدمًا الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة ومنطقة كرة اليد علي مجهوداتهم في تنظيم هذه البطولة، داعيا الشباب إلى أهمية ممارسة الرياضة باستمرار مما يعود بالفائدة عليهم بدنيًا ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم.

من جهته، وجه وكيل الشباب والرياضة، الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وأن المديرية تعمل جاهدةً على تنظيم البطولات والمسابقات بمختلف الألعاب الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في تعارف ولقاء الشباب واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قيم الاحترام والأخلاق الرياضية لدى النشء والشباب.
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
محافظ قنا يشهد نهائي كأس "اليد" (صور)
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