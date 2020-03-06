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شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:13 م
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الأقصر للسينما الإفريقية
الأقصر للسينما الإفريقية
يارا أحمد
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استقبلت فرقة رضا نجوم مهرجان الأقصر وضيوفه أمام معبد الأقصر برقصة الأقصر بلدنا بلد سياح، ثم دخل النجوم منذ قليل على الريد كاربت لحضور حفل الافتتاح في دورته التاسعة، التي يترأسها السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وذلك بمعبد الأقصر، الذي استعد بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر من ٦ إلى١٢ مارس.

بدأ عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين التوافد على حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى دورته التاسعة، حيث حضر كل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل وزينة وإلهام شاهين والنجمة لبلبة ورانيا فريد شوقي وأسرة الفنان الراحل فريد شوقي والفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان مع ابنته وحفيده، والناقد الفني طارق الشناوي والناقد عصام زكريا وآخرون

تألقت الفنانة رانيا فريد شوقي بإطلالة مميزة بوشاح يحمل صورة الفنان الراحل فريد شوقي من تصميم هاني البحيري، على الـ"رد كاربت"، كما تميزت الفنانة زينة بإطلالة مميزة بفستان ذهبي طويل، مفتوح من جهة الصدر، و الفنانة إلهام شاهين بفستان بليسه أسود مقفول قصير مطعم بخطوط كحلي، والنجمة الأفريقية ميمونة نداي بإطلالة من الفلكلور الأفريقي باللون الأصفر.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي.
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
شاهد.. إطلالات النجوم على ريد كاربت افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صور)
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