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Yalla-Shoot مشاهدة مباراة الترجي (1) / الزمالك (0) بث مباشر| beIN SPORTS HD 1

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:55 م
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الزمالك
الزمالك
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي، في قمة منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد الترجي live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم مصطفى محمد، والمغربي أشرف بن شرقي، وأوباما.


- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي
كورة جول KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد الترجي، المقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد الترجي
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الزمالك ضد الترجي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة البيضاء منذ توليه قيادة الفريق، حيث قادهم للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري والأفريقي.

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