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مريم حسين تظهر لأول مرة مع شقيقها الأصغر وتتغزل فيه (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:55 م
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مريم حسين
مريم حسين
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نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو بموقع "سناب شات"، يجمعها بشقيقها الأصغر في الظهور الأول له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مريم حسين في الفيديو برفقة شقيقها وهي تقود سيارتها، وأعلنت أنه يوجد شخص يرافقها في السيارة، وهو شقيقها، وظهر معها لأول مرة، قائلًا أنه سيظل بجوارها دائمًا ولن يتخلى عنها أبدًا.

وكشفت مريم حسين، أن شقيقها اسمه "إسماعيل" ويبلغ من العمر 27 عامًا، كما ظلت تمتدح وسامة أخيها، وقالت أنه بطل للفروسية، معبرة عن حبها تجاه أشقائها كونهم هم الدعم والسند الحقيقي.

جدير بالذكر أن مريم حسين قد نشرت منشورًا على موقع سناب شات، أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، تحدثت فيه عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المغرب، وهو أقل الدول تعرض لفيروس كورونا، وقالت أن السبب هو سحر الفيروس.

مريم حسين وشقيقها اسماعيل

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الكلمات المفتاحية

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