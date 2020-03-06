الأهلي يخطف فوزا صعبا من الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وأحرز السومة هدف المباراة الوحيد للأهلي من ضربة رأسية ليضعها في شباك الفيحاء عند الدقيقة 87 دقيقة، ليعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش نهاية المواجهة بفوز الأهلي على الفيحاء بهدف نظيف.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز التاسع.



ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره التعاون، يوم الأربعاء المقبل، فيما يلتقي الفيحاء بنظيره أبها في ذات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

