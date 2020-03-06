جامعة حلوان تنظم ندوة تأهيل الطلاب لسوق العمل







افتتحت الندوة الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد الصمد باستهلال عن: أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم. .







وتحدث ممثلوا التنمية البشرية بشركة فودافون عن فرص العمل المتاحة بالشركة مثل: التسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشبكات والهندسة، كما تحدثواعن: كيفية الالتزام بقوانين فودافون أو أي شركة إتصالات أخرى وتطوير مهارة التعامل والتواصل مع الآخرين، وبناء سيرة ذاتية قوية، ومعرفة ما يميز شخصية ومهارة الطالب التي تؤهله للانضمام إلى أي فريق عمل سواء فودافون أو أي شركة إتصالات أخرى إلى جانب تطوير مهارة الطالب في اللغة الانجليزيه، وأهمية البعد عن التعصب والالتزام بهدوء الأعصاب والثبات الانفعالى







وبدأ ممثلوا الشركة في تقديم تدريب لنماذج من الطلاب في تخصصات مختلفة (من أقسام: اللغة الإنجليزية، الألمانية والجغرافيا والآثار) عن كيفية إجراء المقابله الشخصية من أجل إزالة الرهبة من الطلاب عند تقدمهم لأي عمل وإجراء مقابلة شخصية وذلك بطرح العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

نظمت وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية الآداب بالتعاون مع شركة فودافون ندوة بعنوان:" "تأهيل الطلاب لسوق العمل والتدريب على إجراء المقابلة الشخصية"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة فاطمة عبد الصمد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره هناء عبد العزيز مدير وحدة خدمة المجتمع، حاضر بالندوة وتدريب الطلاب على كيفية إجراء المقابلة الشخصية ممثلوا التنمية البشرية بشركة فودافون وهم الأستاذ سعيد محمد، الأستاذه سارة سيد، الأستاذ أحمد حلاوة، الأستاذ مصطفى سمير، الأستاذه ألاء ذكي.