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"الأقصر" في حيرة بعد إصابة 12 شخصا بـ"كورونا المرعب".. و"التعليم" تكشف حقيقة تعليق الدراسة

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:51 م
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الأقصر
الأقصر
طاهر الحساني
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حالة من القلق بين الأقصرين، بعد إعلان وزارة الصحة عن حمل 12 مواطنًا، لفيروس كرونا، إلا أن مديرية التربية والتعليم، أعلنت عدم تعليق الدراسة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مشترك، مع منظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 مواطنًا على متن فندق عائم مصابين بفيروس كورونا "كوفيد -19"، ولم تظهر عليهم أي أعراض.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، في بيان لها، بأولياء الامور والمعلمين بعدم الانسياق خلف بعض الأخبار المغلوطة، مؤكدة أن الأمور مستقرة ولا يوجد نية لتعليق الدراسة بمدارس المحافظة.

وكشفت وزارة الصحة، عن أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرة إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتةً إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وتم تحويل الـ 12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

ولم تعلن أية جهات رسمية حتى الآن في محافظة الأقصر، عن تعليق الدراسة في الجامعة أو المعاهد الأزهرية أو مدارس التربية والتعليم.
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