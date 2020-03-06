Advertisements
Advertisements
Advertisements

تضرر سقف سبيل أثري جراء حريق الدرب الأحمر

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:51 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
Advertisements
نجحت قوات الدفاع المدني، في السيطرة على حريق نشب بمجموعة من ورش الأحذية الموجودة بأرض الفحامين بشارع التبانة بمنطقة باب الوزير بالدرب الأحمر.

ونتيجة اشتعال النيران، فقد تأثر السقف الخشبي لسبيل أثرى خالي من الزخارف لكتاب يوسف آغا الحبشى الأثري المجاور لهذه الورش، وتوجه الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية هندسية لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية اثر نشوب الحريق.

حيث تبين تأثر سقف السبيل بالنيران ولم يتأثر باقي السبيل فيما لم يتأثر جامع أحمد المهمندار الأثري الملاصق للسبيل، واتخذ فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة فى محيط المنطقة، لحين استكمال أعمال المعاينة لسرعة درء الخطورة والبدء في أعمال الترميم.

وكان حريقًا ضخمًا نشب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري 

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا 

وتم الدفع بـ 12 عربة إطفاء حيث تمكن رجال الدفاع المدني بعد جهود مستميتة من السيطرة على الحريق بنحاح. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سبيل اثري حريق الدرب الاحمر بالقاهرة حريق الدرب الاحمر حريق الدرب اضرار حريق الدرب الاحمر

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 6 مارس 2020: الاستغناء عن نجم البرسا من أجل نيمار.. إصابة قوية تضرب نجم البلوجرانا.. الحرب تشتعل مع ريال مدريد على نجم نابولي

منذ نصف ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

من أجل عيون نيمار.. برشلونة يترك نجمه لباريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Live : Tunisia's Esperance v Egypt's Zamalek

منذ أقل من ساعتين

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا (رد رسمي)

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

منذ ساعة الا ربع

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إخماد حريق داخل منزل بالدرب الأحمر دون وقوع إصابات

ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر

حريق محدود في شارع المعز.. و"الآثار": الشارع آمن تمامًا ولا أضرار

إخماد حريقة شقة سكنية بالدرب الأحمر

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:19 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

09:25 م

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

08:09 م

صدمة قوية تضرب برشلونة قبل لقاء نابولي

09:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status