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بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:25 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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حصل طارق حامد لاعب نادي الزمالك على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد نادي الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي تقام على ملعب رادس الأولمبي في إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يغيب نجم خط وسط نادي الزمالك عن مباراة الذهاب في الدور النصف نهائي في حال تأهل القلعة البيضاء من هذا الدور من البطولة بسبب تراكم البطاقات، وكان قد حصل أيضاً على بطاقة في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويتفوق فريق الترجي التونسي على الزمالك بنتيجة هدف نظيف بعد مرور منتصف الشوط الأول من اللقاء.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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الكلمات المفتاحية

طارق حامد دوري أبطال إفريقيا الزمالك الترجي

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