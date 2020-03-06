الدفاع الجوي السوري يتصدى لطائرتين مسيرتين قادمتين من إدلب

تمكنت الدفاعات الجوية السورية،مساء اليوم الجمعة، من التصدي لطائرتين مسيرتين قادمتين من اتجاه إدلب ودمرتهما في محيط منطقة جبلة. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يبلغ عدد الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي التي أسقطها الجيش السوري منذ مطلع الشهر 6 طائرات.

وأسقط الجيش السوري، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي .

كما أسقط الجيش السوري الأحد، 3 طائرات تركية مسيرة في منطقة إدلب الواقعة شمالي البلاد.

وأعلنت دمشق، الإثنين الماضي، عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

الموقف السوري جاء عقب إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب، حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم المباشر للفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

ومنذ ديسمبر المنصرم، يشن الجيش السوري هجوما واسعا لاستعادة آخر معاقل المعارضة في إدلب، تمكن بموجبه من التقدم والسيطرة على عشرات البلدات والقرى.