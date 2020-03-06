حرب بين بيريز وبارتوميو على نجم نابولي

دخل نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في صراع قوي جديد خلال الفترة الماضية للتعاقد مع أحد نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قطبي إسبانيا يتنافسان في الفترة الحالية على التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي لضمه في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع مشتعل حاليا بين جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على ضم رويز في الصيف وكلا الرئيسين سيفعلان ما في وسعهما لخطف اللاعب.









كما ذكرت الصحيفة أنه هناك شرط جزائي في عقد فابيان مع نادي نابولي يترواح بين 70 إلى 80 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في الصيف.





يذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت أن رويز قريب جدا من تجديد عقده مع نادي نابولي الفترة القادمة.









وقد شارك فابيان رويز في 32 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.



