المركز الكاثوليكي يكرم المطربة آية عبد الله

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما اليوم المطرية آية عبد الله والذي تم إقامته اليوم 6 مارس في كنيسة الآباء الفرنسيسكان.



وأحيت آية عبد الله الحفل الغنائي للمهرجان بمجموعة من أبرز أغانيها منها أغنية "أنا صعيدية"،"الحب ليه علامات" ويعد هذا الحفل ثاني حفل مهرجان كاثوليكي تحييه آية عبد الله.



يذكر أن المطربة آية عبد الله تستعد لطرح أغنية "قلبي حزين" التي انتهت من تسجيلها وتهديها إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك