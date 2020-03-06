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تعرف على موعد حفلة شذى ووائل جسار في أسيوط

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:29 م
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شذى ووائل جسار
شذى ووائل جسار
رشا عادل
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تستعد الفنانة شذى، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة 6 مارس بمحافظة أسيوط بمصر في قاعة فيستيفال لاند ويشاركها الحفل الفنان وائل جسار.

ونشرت شذى، البوستر الرئيسي للحفلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "أسيوط".

ولاق بوستر الحفلة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق".

يذكر أن آخر أعمال شذى، أغنية "أجمل أوقات"، التي طرحتها خلال عيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.
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