رانيا يوسف بفستان جرئ في افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" (صورة)

وصلت الفنانة رانيا يوسف، منذ قليل لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وخطفت الأنظار بفستان جرئ مكشوف يحمل اللون الأسود وكالعادة حرصت على خطف الأنظار لتصدر التريند وذلك خلال افتتاح مهرجان "الاقصر للسينما الأفريقية.





والدورة برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني بحضور النجم العالمي جيمي جان لوي والفنان الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان و النجمة الافريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم و النجم مصطفي شعبان عضو لجنة التحكيم و الفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي و المخرج خالد جلال.





وبحضور أسرة الفنان الكبير فريد شوقي حيث ارتدت الفنانة رانيا فريد شوقي وشاح يحمل صور الفنان الراحل فريد شوقي والذي يحمل من خلفه أحد القابه "ملك الترسو" والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي.





الدورة تحمل اسم الراحل فريد شوقي وحش الشاشة.





ويتم تكريم العديد من النجوم منهم جيمي جان لوي وميمونة نداي و زينة و عمرو عبد الجليل وتكريم اسماء الراحلين الفنانة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيني جلال لاستلام التكريم و تكريم المخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي وتكريم فرقة رضا بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي تاسيسها ويتسلم درع تكريم الفرقة المخرج خالد جلال وتكريم اسم المنتج التونسي بهاء الدين عطية



