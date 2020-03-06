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شرطة الشرقية تلقي القبض على تشكيل عصابي

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:15 م
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شرطة الشرقية
شرطة الشرقية
الفجر السعودي
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قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، إن "نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، نتج عنها تمكُّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع".

وتابع المتحدث: أن عملية القبض على أعضاء التشكيل العصابي جاءت بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام.

ولفت إلى انهم أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل؛ حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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الكلمات المفتاحية

شرطة الشرقية شرطة الشرقية

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