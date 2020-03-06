عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر

سامة فاروق،

إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.



ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.



ويبذل الآن رجال الإطفاء والدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أ