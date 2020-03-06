Advertisements
عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:16 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.
وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أسامة فاروق، إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.
ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.
ويبذل الآن رجال الإطفاء والدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم.
وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أسامة فاروق، إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.
ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.
ويبذل الآن رجال الإطفاء والدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم.
Advertisements