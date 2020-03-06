روسيا : لم نعد أعضاء في اتفاق خفض إنتاج النفط بداية من ابريل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إنه لم يعد هناك اتفاق لإنتاج النفط بين روسيا وحلفائها وأعضاء منظمة أوبك، مضيفا أن دول مجموعة أوبك+ ستواصل مراقبة الوضع في السوق.

وقال نوفاك ”بالنظر إلى القرار المُتخذ اليوم، اعتبارا من أول أبريل ، لم يعد مطلوب منا أو من أي من دول أوبك أو الدول غير الأعضاء في المنظمة القيام بتخفيضات إنتاج (نفط)“.