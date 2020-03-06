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روسيا : لم نعد أعضاء في اتفاق خفض إنتاج النفط بداية من ابريل
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:06 م
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رويترز
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إنه لم يعد هناك اتفاق لإنتاج النفط
بين روسيا وحلفائها وأعضاء منظمة أوبك، مضيفا أن دول مجموعة أوبك+ ستواصل مراقبة
الوضع في السوق.
وقال نوفاك ”بالنظر إلى القرار المُتخذ اليوم، اعتبارا من أول أبريل ، لم يعد مطلوب منا أو من أي من دول أوبك أو الدول غير الأعضاء في المنظمة
القيام بتخفيضات إنتاج (نفط)“.
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