فريق واما يشارك في رمضان بمسلسل إذاعي.. تعرف على التفاصيل

أعلن الفنان نادر حمدي، مشاركة فريق "واما" في السباق الرمضاني من خلال مسبلسل أذاعي، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد له من كواليس المسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر نادر، خلال مقطع الفيديو من كواليس المسلسل برفقة الفنان أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي.



وعلق حمدي، على مقطع الفيديو قائلًا:"واما في رمضان استنونا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حلو قوي" وأضاف آخر"مستنين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بس كان نفسي يبقى مش اذاعي عشان نشوفكم".



يذكر أن آخر أعمال فريق "واما"، ألبوم "الصيف أبتدى"، وتضمن الألبوم 10 أغاني، وطرح الفريق أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب، وحقق الألبوم نسبة نجاح عالية جدًا.