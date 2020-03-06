بعد انتشار كورونا.. الطيران المدني: نطبق أعلى معايير السلامة للركاب

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن هناك غرفة عمليات مركزية بوزارة الطيران لمتابعة ورصد جميع حركة الركاب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خطة مرور على جميع المطارات.



وأضاف "مناع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن وزير الطيران يتابع بنفسه كافة المطارات، لافتًا إلى أنه متجه حاليًا إلى مطار الأقصر.



وشدد نائب وزير الطيران المدني، على أنهم يطبقون أعلى معايير السلامة والأمان للركاب، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

