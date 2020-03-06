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التعليم تخصص رقم ساخن للرد على استفسارات المعلمين

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:05 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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خصصت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم من أجل راحة المعلمين والرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بهم.


وقالت الأكاديمية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ذلك لمصلحة أعضاء هيئة التعليم، وضمن الإجراءات التى تتخذها الأكاديمية تيسيراً على المعلمين ورعاية مصالحهم.


وأضافت الأكاديمية، أنه تم تخصيص رقم موحد لخدمة أعضاء هيئة التعليم والسادة المتعاملين مع الأكاديمية وهو ( 090071666 ) لتلقي كافة الاستفسارات والاستعلام.

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