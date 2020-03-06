القداس الإلهى بمدينة القدس من أجل الصلاة لمصابى كورونا (صور)



شارك المطران عطا الله حنا في الخدمة قدس الأرشمندريت بايسيوس رئيس الدير، حيث رتلت جوقة الكنيسة وذلك بحضور حشد من المصلين وفي نهاية الصلاة كان هناك حديث روحي لسيادة المطران.



ورفعت الصلاة والأدعية من أجل جميع المصابين بفيروس الكورونا ومن أجل حماية فلسطين الأرض المقدسة من الأوبئة والأمراض.





ترأس المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، خدمة المديح الأولى بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس وذلك في كنيسة دير مار الياس للروم الأرثوذكس في مدينة القدس.