تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سائق بكرداسة



وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة ملقاة بمنطقة كرداسة، شمال قطاع اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بنطاق المركز.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سائق، ملقاة بمنطقة كرداسة، شمال قطاع اكتوبر.