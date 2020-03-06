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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:02 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام
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شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد. 

جاء ذلك بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب واللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلي عن قصة حياة المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، وفيلم آخر عن ما تشهده بورسعيد من مشروعات عملاقة في شتى المجالات، أعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح المسابقة، على أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، قائلا: "الدين والاعتدال في مصر، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".

ويشارك في المسابقة 41 دولة من قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وأندونيسيا، ودول عربية، وتقرر منح جوائز مالية بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربع للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وتضم لجنة التحكيم كل من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان افتتاح مسابقة حفظ القرآن (صور)
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