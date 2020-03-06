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فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:57 م
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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
بسام عبدالحميد
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادى الذى عُقد على مدار ثلاثة أيام من 4 إلى 6 مارس الجاري، بحضور عدد من وكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد من شباب وفتيات نجع حمادى.

وقال الداودي، إن حضوره لفعاليات الجلسة الختامية للمنتدى يأتى فى اطار حرصه على التواصل مع الشباب وإيمانه بقدراتهم وافكارهم البناءه، مؤكدًا أنه جاء ليستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا المحلية واعدًا إياهم بدراسة مقترحاتهم ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، أكد ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، أن فكرة إقامة منتدى لشباب مدينة نجع حمادي مستوحاه من منتدى شباب العالم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى ضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة بين القيادات التنفيذية وبين الشباب والاستماع إلى افكارهم لاسيما أنهم يمثلون فئة كبيرة من الشعب المصرى.

وعرض الشباب خلال المنتدى أفكارهم ومقترحاتهم فى قضايا التعليم والصحة والشباب والبنية التحتية والسياحة الداخلية والإعلام والثقافة وطرح الرؤى التي أعدتها لجان المنتدى المعنية خلال مناقشات اليومين الأول والثاني للمنتدى والتي رد محافظ قنا عليها وناقشها مع الشباب.
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب نجع حمادي (صور)
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