السفير المعلمي يلتقي مندوبة السويد لدى الأمم المتحدة





التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم الجمعة، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمندوبة الدائمة للسويد لدى الأمم المتحدة السفيرة آنا كارين إينستروم.





ودار أثناء اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.





كما تم أيضاً استعراض التحضيرات والجهود الدولية المبذولة بشأن احتفال الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، كون مندوبة مملكة السويد من ضمن الفريق الذي يقود المفاوضات الحكومية الدولية للتوافق على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة سيجري تبنيه في يونيو القادم.





هذا وحضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.



