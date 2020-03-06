مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Live : Tunisia's Esperance v Egypt's Zamalek

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة 6-3-2020. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online





ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش.





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ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أرضية ملعب رادس الأولمبي في تونس.









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الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.





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الفريقان لم يخوضا أي لقاءات منذ لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.





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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، على قناة bein sports Hd 1.







