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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Live : Tunisia's Esperance v Egypt's Zamalek

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:47 م
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الزمالك
الزمالك
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يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة 6-3-2020. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online

ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كورة لايف kora live
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ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أرضية ملعب رادس الأولمبي في تونس.


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الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

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الفريقان لم يخوضا أي لقاءات منذ لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي
تنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، على قناة bein sports Hd 1.


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