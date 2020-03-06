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الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من غزة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
وكالات
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، مشيراً إلى أنها سقطت داخل حدود القطاع بعد فشل عملية إطلاقها. 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، "تم رصد إطلاق لقذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت داخل القطاع، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة وفق المطلوب".



وهذه هي المرة الثانية التي يرصد فيها الجيش الإسرائيلي فشل إطلاق صاروخ من غزة خلال أسبوع، حيث تم رصد حالة مماثلة منتصف الأسبوع الماضي.



ومنذ انتهاء آخر جولة تصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، نهاية الشهر الماضي، تسود أجواء من الهدوء المتبادل، حيث انتهت موجة من التصعيد استمرت على مدار يومين، أطلقت خلالها الفصائل الفلسطينية أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف عشرات الأهداف داخل قطاع غزة.
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